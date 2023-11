Jeseň 2023 na Slovensku zrejme zlomí rekordy. November s abnormálnymi teplotami bude veľmi nezvyčajný

V septembri teploty prekonali rekord z roku 1951.

Prebiehajúca jeseň by sa mohla stať na Slovensku rekordne teplou, a to aj v prípade, že by bol november chladnejší ako dva predchádzajúce jesenné mesiace. Informuje o tom na svojich stránkach Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Chladné počasie však netreba očakávať. Podľa aktuálnej predpovede by sa totiž mali v novembri pohybovať teploty v intervale od 12 °C do 16 °C, čo sú na toto ročné obdobie nadnormálne teploty.

Zdroj: Unsplash

Rekordná jeseň?

Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla v októbri mimoriadne vysoké hodnoty, aj keď na rozdiel od septembra bolo zaznamenaných iba málo rekordných hodnôt. V septembri dosahovali najvyššie hodnoty priemernej mesačnej teploty vzduchu až hranicu 20 °C, čím sa stal rekordne teplým septembrom v histórii Slovenska.

Najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu bola v septembri nameraná v Bratislave na Kolibe, a to 20,0 °C, blízko tejto hranice bola teplota vzduchu za september aj na staniciach Žihárec, Veľké Lovce a Bratislava-letisko. O niekoľko desatín stupňa sa preto zmenila aj rekordná hodnota priemernej mesačnej teploty vzduchu na Slovensku v tomto prvom jesennom mesiaci.

Od roku 1951 bol rekord tejto charakteristiky teploty vzduchu na Slovensku z Gabčíkova (19,4 °C) zo septembra v roku 2011. Takáto vysoká priemerná mesačná teplota vzduchu v septembri je v našich klimatických podmienkach porovnateľná s normálnymi hodnotami tejto charakteristiky teploty vzduchu v júni.