Zverejnili, ktoré krajské mestá budú zvyšovať dane. Niektorí Slováci si poriadne priplatia

Mestá nedokážu zostaviť rozpočet na budúci rok.

Krajské mestá avizujú problémy so zostavovaním vyrovnaných rozpočtov na budúci rok. Väčšina samospráv preto bude musieť pristúpiť k zvyšovaniu daní, a to aj o viac ako štvrtinu. Po utorňajšom stretnutí predstaviteľov združenia krajských miest K8 to uviedol primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.

„Mestá sa nachádzajú v zdevastovanej situácii, čo sa týka financií. Vzhľadom na to, že pripraviť vyrovnaný rozpočet je prakticky nemožné, budú všetky krajské mestá s výnimkou Trnavy a Banskej Bystrice dane zvyšovať,“ skonštatoval Nosko.

Pripomenul tiež, že v Banskej Bystrici sa dane zvyšovali minulý rok a mesto pre potrebu zostaviť vyrovnaný rozpočet nedokázalo poskytnúť dotácie pre viaceré oblasti.

Predstavitelia krajských miest upozornili, že nepopulárne opatrenia musia prijímať v dôsledku viacerých legislatívnych opatrení bývalej vlády, ktoré majú negatívny vplyv na rozpočty samospráv. „Opakovane sme počas uplynulého obdobia apelovali a upozorňovali na problémy, ktoré majú samosprávy s dopadmi prijímanej legislatívy. Bohužiaľ, naše želania neboli vypočuté,“ dodal Nosko.

Zvyšovať dane plánujú aj ďalšie samosprávy

Zvyšovanie daní sa okrem osmičky najväčších miest dotkne aj ďalších samospráv. „Treba jasne povedať, že nikto z nás nemá na výber. Buď budeme poskytovať služby v tej kvalite a kvantite, ako ich poskytujeme teraz, ale musíme sa na tom všetci spolupodieľať, alebo pôjdeme so službami radikálne dole a kvalita života sa zásadne zhorší,“ povedal primátor Trenčína a prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček. Ako dodal, predpokladá, že samosprávy budú dane zvyšovať minimálne o úroveň kumulatívnej inflácie za posledné štyri roky, čo predstavuje približne 27 %.

Predstavitelia krajských miest na stretnutí v Banskej Bystrici diskutovali aj o programovom vyhlásení vlády, komunikáciu s novou vládou označili doposiaľ za konštruktívnu. Apelujú na predvídateľnosť a žiadajú, aby sa zmeny s finančnými dosahmi na samosprávy prijímali citlivo.

„Táto vláda sa verejne zaviazala, že nebude prijímať rozhodnutia dopredu bez samosprávy tak, ako sa to robilo v minulosti, preto veríme, že sa to naplní,“ dodal Rybníček.