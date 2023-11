NOVÝ PRIESKUM: Progresívne Slovensko má nad 20 %, na suverénny Smer by to však stále nestačilo. Matovič sa prepadáva

Telefonický prieskum realizovala agentúra na vzorke tisíc ľudí starších ako 18 rokov v dňoch 7. – 14. novembra 2023.

Keby sa voľby konali teraz, s prehľadom by vyhral Smer 24 % hlasov. Nasledovalo by Progresívne Slovensko (20,1 %) a Hlas (15,4 %), vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu Na hrane TV Joj. Všetky tri strany by si v porovnaní s výsledkami volieb aj percentuálne polepšili.

Ďalšie v poradí by bolo KDH so 6,9 % a Slovensko (predtým OĽaNO), ktoré vo výsledkoch kleslo na 6,6 %. Tento výsledok dosiahlo možno aj preto, že časť voličov zostalo po zmene názvu zmätených.

Podľa agentúry AKO časť respondentov v prieskume uvádzala práve starý názov. Do parlamentu by prešli aj strany SaS (5,9 %) a SNS (5,4 %), obe so zhoršeným výsledkom oproti voľbám.

Za dverami národnej rady by ostali Republika (4,9 %) Aliancia (4,4 %), Sme rodina (2,7 %) a Demokrati (2,3 %).