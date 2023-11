KURIÉRSKA SLUŽBA RADÍ: Vianočné darčeky treba objednať do tohto dátumu

Zvýšený nápor zákazníkov pred sviatkami spôsobuje výrazné predĺženie doby doručenia. Doručovacia spoločnosť radí nenechávať si nákup darčekov na poslednú chvíľu.

Prepravná spoločnosť Packeta zákazníkom radí, dokedy je vhodné nakúpiť vianočné darčeky cez eshop. Firma zverejnila dátum, ktorý by mal zaručiť, že balíčky stihnú doraziť včas pod vianočný stromček, inormujú tvnoviny.sk.

Packeta zákazníkom odporúča objednávky neodkladať. Prepravné spoločnosti totiž čakajú rušné týždne. V piatok 24. novembra vypukne Black Friday, najväčší nákupný ošiaľ a približne 12. decembra by mali vyvrcholiť vianočné nákupy Slovákov, očakáva doručovacia spoločnosť.

Zvýšený nápor zákazníkov totiž spôsobuje aj výrazné predĺženie doby doručenia. Packeta zároveň ľuďom odkazuje, aby si dávali pozor aj na to, či je tovar, o ktorý majú záujem na sklade e-shopu. Aj to je jedným z faktorov, ktorý môže skomplikovať a predĺžiť dobu doručenia zásielky.

Kľúčovým dátum je pre Packetu 18. december. Pri objednávkach urobených do tohto dátumu totiž spoločnosť garantuje doručenie balíka do Vianoc a to v prípade, že je zakúpený tovar na sklade u predajcu.