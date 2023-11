Korčok obvinil Pellegriniho zo zneužívania funkcie. Ten tvrdí, že žiaden konflikt záujmov tu nie je

Korčok vyzval Pellegriniho, že by mal odstúpiť v prípade, ak bude kandidovať za prezidenta.

Peter Pellegrini uviedol, že prezidentský kandidát Ivan Korčok ukazuje svoju politickú neskúsenosť, keď ho vyzýva na to, aby odovzdal funkciu, ak by kandidoval za prezidenta. Pellegrini akékoľvek obvinenia z konfliktu záujmov odmieta.

„Ukazuje sa politická neskúsenosť Korčoka, ktorý takéto vyhlásenie dal bez toho, aby si uvedomil, čo hovorí. Žiaden konflikt záujmov tu nie je, len si splním svoju ústavnú povinnosť vyhlásiť termín volieb,“ povedal Pellegrini na utorkovej tlačovej konferencii.

Nerozumie rečiam o zneužívaní funkcie. Pripomenul Korčokovi, či by vyzýval odstúpiť aj prezidentku Zuzanu Čaputovú, ak by opäť kandidovala, keďže ako úradujúca prezidentka by mala výhodu. „O tom hovorí jeho politická neskúsenosť. Takto to nefunguje,“ doplnil.

Podľa Korčoka má Pellegrini zásadnú výhodu oproti ostatným kandidátom

Korčok hovorí, že z dôvodu férovosti by bolo dôležité, aby Pellegrini odovzdal funkciu predsedu NR SR niekomu z podpredsedov. „Každým dňom je jasnejšie, že predseda Národnej rady sa dostáva do konfliktu záujmov,“ uviedol v pondelkovej relácii televízie Joj Analýzy. Keďže voľby prezidenta SR vyhlasuje predseda NR SR, má podľa neho Pellegrini zásadnú výhodu oproti ostatným kandidátom aj pri plánovaní svojej kampane.

Pellegrini zatiaľ neoznámil, či sa bude v roku 2024 uchádzať o post prezidenta SR. Okrem Korčoka zámer kandidovať už ohlásili bývalý diplomat Ján Kubiš a zakladateľka Iniciatívy za vymazaných rodičov Beáta Janočková.