Za lesnú zver hrozí Slovákom aj väzenie. Zverejnili prehľad, na čo si dávať pozor

V niektorých prípadoch vodičovi dokonca hrozí väzenie.

Strety s lesnou zverou na vozovke nie sú ničím neobvyklým. Pre vodiča je však dôležité vedieť, ako po nehode postupovať. V niektorých prípadoch totiž vodičovi dokonca hrozí väzenie, upozorňuje portál noviny.sk.

Bezprostredne po nehode vodič musí kontaktovať políciu a prekážku cestnej premávky vyznačiť výstražným trojuholníkom. Zrazeného zvieraťa by sa v žiadnom prípade nemal dotýkať ani s ním inak manipulovať.

Privolaní policajti zabezpečia, aby oprávnene osoby zakliesnenú zver vyslobodili alebo uhynutú zver odstránili. „Treba zavolať políciu, ktorá informuje príslušné združenie, či už poľovné združenie, alebo štátnu ochranu prírody, prípadne správcu cestnej komunikácie,“ povedala policajná hovorkyňa Denisa Bárdyová.

Vodičovi hrozí väzenie

Ak zrazená lesná zver na ceste spôsobí ďalšiu autonehodu so smrteľnými alebo s vážnymi zdravotnými následkami, vodičovi hrozí trest 2 až 12 rokov za mrežami.

​„Keď odíde človek z miesta a nechá tam zrazenú zver na zemi a môže to ohroziť niekoho, kto pôjde okolo, tak môže tam byť civilnoprávna zodpovednosť a v určitých prípadoch aj trestnoprávna,“ upozornil advokát Milan Ficek.

Prísne zakázané je aj naložiť zviera do auta a vziať ho so sebou. „Nikto okrem oprávnených osôb nemôže manipulovať so zverou. To znamená, že je to to isté, ako keby neoprávnene ulovil. Aj ten, kto neoprávnene manipuluje, dopúšťa sa trestného činu pytliactva,“ vyjadril sa Imrich Šuba zo Slovenskej poľovníckej komory. Za prisvojenie cudzej zveri hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.