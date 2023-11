Populárna platforma Ulož.to hlási veľkú zmenu, už nebude fungovať ako doteraz. Dôvodom je európska legislatíva

Zmeny začnú platiť od 1. decembra 2023.

Internetové úložisko Ulož.to Disk končí s populárnou službou. Používatelia si po novom nebudú môcť sťahovať súbory, ktoré si tam sami nenahrali, informuje Ulož.to Disk na svojom webe.

Ako uviedol Jan Karabina, konateľ spoločnosti Cloud Platforms, ktorá Ulož.to prevádzkuje, cloudové úložisko Ulož.to Disk bude od 1. decembra 2023 dostupné len registrovaným používateľom. Používatelia však budú môcť pracovať len so súbormi, ktoré si sami nahrali. Súbory nebude možné zdieľať s verejnosťou ani pomocou odkazu.

Dôvodom zmien je nová európska legislatíva, ktorej úlohou je zaistiť správne fungovanie trhu a chrániť základné práva používateľov. „Vždy sme starostlivo dbali na to, aby bola prevádzka Ulož.to v súlade s platnou českou i európskou legislatívou. To bolo opakovane potvrdené aj výrokmi súdov v rámci sporov, ktoré proti nám boli často účelovo vedené,“ objasnil Karabina. Zároveň dodal, že všetky výraznejšie zmeny zavádzajú, aby aj do budúcna spĺňali všetky zákonné kritériá.

Zmeny sa majú týkať iba úložiska Ulož.to Disk. Služba Ulož.to Live je regulovaná inou legislatívou a bude aj naďalej fungovať ako doteraz.