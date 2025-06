Migaľ varoval pred neuváženým míňaním a pripomenul, že hospodáriť treba podľa reálnych možností štátneho rozpočtu.

V diskusnej relácii dnes (9. jún) Samuel Migaľ zdôraznil, že naďalej podporuje myšlienku 13. dôchodkov pre seniorov, ktorým podľa neho právom patria. Upozornil však, že takéto výdavky by mali byť plánované a kryté – ideálne po štyroch rokoch vládnutia a po vytvorení dostatočných rezerv, čo by znamenalo vyplatenie až okolo roku 2027.

Pre TV Noviny varoval pred neuváženým míňaním a pripomenul, že hospodáriť treba podľa reálnych možností štátneho rozpočtu.



Zároveň si vie predstaviť dočasné obmedzenie 13. dôchodkov, kým sa nezlepší stav verejných financií, no ich úplné zrušenie odmieta. Preferuje však postupné zvyšovanie riadnych dôchodkov, ktoré by sa prispôsobovali aktuálnej finančnej kondícii štátu.

Dubéci s týmto názorom súhlasil. Podľa neho by sa mala prioritne riešiť výška bežných dôchodkov, ktoré sú dnes nízke, a 13. dôchodok by sa mal zamerať na tých, ktorí sú skutočne sociálne odkázaní.



Diskusia sa dotkla aj transakčnej dane. Parlament tento týždeň schválil jej čiastočné zrušenie – živnostníci už nebudú túto daň platiť. Robert Fico tak ustúpil požiadavkám Andreja Danka. Migaľ navrhol, že výpadok príjmov možno nahradiť efektívnejším čerpaním eurofondov.