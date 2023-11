Už o niekoľko hodín na Slovensku udrie prvá snehová kalamita. Tieto oblasti kriticky zasiahne

Od večera až do rána môže v závislosti od lokality nasnežiť od 7 do 35 centimetrov snehu.

Stredné a východné Slovensko zasiahne o niekoľko hodín snehová kalamita. Od večera až do rána môže v závislosti od lokality nasnežiť od 7 do 35 centimetrov snehu. Zrážky sa majú začať už o 21.00 h, no až o 1.00 h v noci sa má situácia zhoršiť a sneženie sa výrazne zintenzívni, informuje iMeteo aj SHMÚ.

SHMÚ na svojom facebookovom profile zverejnilo, že najvyššie úhrny zrážok môžeme očakávať hlavne na Zemplíne či v regiónoch Abova a Gemeru. Pod snehovou prikrývkou sa s vysokou pravdepodobnosťou ocitne veľká časť nášho územia. Výnimkou bude západ Slovenska, kde bude pršať aj počas utorka 28. novembra. V tejto oblasti sa ochladí až v stredu.

Najnovšie modely predpokladajú, že najkritickejšia situácia nastane počas ranných hodín v Banskobystrickom a v Košickom kraji.

Mapa úhrnu zrážok na území Slovenska 27. novembra o 4.00 h. Zdroj: SHMÚ Facebook