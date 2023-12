Na Slovensku zrušia jeden typ diaľničnej známky. Slováci ju naposledy kúpia len do jari 2024

Rezort dopravy zruší ročnú diaľničnú známku.

Rezort dopravy už čoskoro zruší ročnú diaľničnú známku, informuje portál Topspeed. Ročná diaľničná známka je jediný typ známky, ktorý má fixne stanovenú časovú platnosť – od 1. januára do 31. januára nasledujúceho roka.

Ako uviedol rezort dopravy, kúpiť ju bude možné ešte do jari budúceho roka. NDS nedávno oznámila, že tento rok predala 265-tisíc ročných diaľničných známok. Nevýhodou ročnej známky však bolo, že platila len do 31. januára nasledujúceho roka, bez ohľadu na to, kedy ju vodič zakúpil. Ministerstvo dopravy preto ponúka výhodnejšiu alternatívu dlhodobej diaľničnej známky.

Pre vodičov v ponuke naďalej zostáva 365-dňová známka, ktorej výhodou je, že sa jej kúpa oplatí hocikedy.

365-dňová známka totiž platí presne 365 dní, bez ohľadu na to, kedy ju šofér zakúpil. Ako vysvetlil rezort dopravy, 365-dňová diaľničná známka bude jediná dlhodobá známka, ktorú bude možné si zakúpiť. „Zníži sa tým aj chybovosť pri kúpe diaľničnej známky zo strany motoristov,“ dodal rezort. 365-dňových známok sa tento rok predalo výrazne viac ako tých ročných. NDS oznámila, že sa ich predalo až 965-tisíc kusov.

Aktuálne ceny diaľničných známok: