PRIESKUM: Tieto skupiny Slovákov nedajú na vianočné darčeky ani 200 eur. Iní plánujú bohatého Ježiška

Slováci plánujú tohtoročné Vianoce skromnejšie než ľudia v Česku, možnosti šetrenia však obmedzuje vysoká inflácia. Najviac Slovákov chce na darčeky použiť menej ako 200 eur, a to napriek tomu, že odmeny na konci roka dostáva na Slovensku viac ľudí než v Česku. Vyplýva to z prieskumu pre online investičnú platformu Portu. Zber dát robila agentúra Ipsos medzi 14. a 20. novembrom. Na Slovensku sa na ňom zúčastnilo 525 respondentov, v Česku 840.



Tohtoročné Vianoce by sa podľa prieskumu mali na peňaženkách Slovákov podpísať viac než tie minuloročné. Stále však platí, že väčšina ľudí sa plánuje pri nákupe darčekov uskromňovať. S rozpočtom do 200 eur počíta totiž 43,8 % Slovákov, minulý rok ich bolo 55,6 %. Ekvivalent tejto sumy chce maximálne minúť 38,5 % Čechov.

Vyššie výdavky na Vianoce očakáva 17,1 % Slovákov, v prípade Čechov je to iba 8,9 %, čo je podobný výsledok ako vlani. Menej peňazí chce utratiť necelá tretina respondentov na Slovensku, v minuloročnom prieskume bolo takýchto ľudí výrazne viac - až 43,6 %.

Kto sa plánuje uskromniť a naopak, kto plánuje bohatého Ježiška?



Bohatšie Vianoce plánujú tento rok predovšetkým ľudia z Bratislavského kraja, kde sa iba 23,2 % ľudí chce zmestiť do sumy 200 eur. Pre porovnanie, v Prešovskom kraji je ich vyše 60%. Skromnejšie sviatky očakávajú aj mladí ľudia do 26 rokov, z ktorých takmer 65 % počíta s rozpočtom do 200 eur. Najviac ochotní sú míňať respondenti vo veku od 45 do 53 rokov.

„Predpokladáme, že pod tento vývoj sa výrazne podpísala vysoká inflácia, ktorej sme na Slovensku čelili. Kvôli prudko rastúcim cenám bude musieť mnoho ľudí siahnuť hlbšie do vrecka. Tí, ktorí chcú na Vianoce míňať rovnako ako vlani, musia počítať s tým, že za rovnakú sumu kúpia menej vecí alebo budú v horšej kvalite,“ dodal Marek Malina, analytik Portu.