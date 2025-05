Robert Fico vo štvrtok večer dorazil do Moskvy, aby sa zúčastnil na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny.

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) vo štvrtok večer (8. mája) pristál na letisku v Moskve, kde sa zúčastní na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny. Počas svojej návštevy by mal absolvovať bilaterálne rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, brazílskym prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom či najvyšším predstaviteľom Vietnamu.

Na stretnutí Vladimira Putina a Roberta Fica ruský prezident pochválil slovenského premiéra za to, že napriek komplikáciám s preletom dorazil do Moskvy. „Viem o komplikáciách, ktoré ste mali počas cesty do Moskvy, a predsa ste tu s nami. Som presvedčený, že ľudia, ktorí chceli prekaziť vaše plány, zlyhali a vy ste dorazili,“ povedal Putin na adresu slovenského premiéra.

Robert Fico sa na stretnutí vyjadril aj o Slovákoch. „Na Slovensku majú ľudia vlastný rozum a hoci propaganda je masívna, nefunguje,“ povedal Putinovi.

Vládny špeciál letky Ministerstva vnútra SR do Moskvy letel cez Maďarsko, Rumunsko, ponad Čierne more a Gruzínsko z dôvodu neumožnenia preletu ponad pobaltské krajiny Estónsko, Litvu a Lotyšsko.