Aj keď SUV poskytujú vyššiu bezpečnosť pre posádku, podľa novej štúdie predstavujú vážne riziko pre chodcov a cyklistov. Pri zrážke s SUV je riziko smrti pre deti až dvojnásobné oproti bežným autám.



Výskum publikovaný v odbornom časopise Injury Prevention analyzoval dáta z vyše 682-tisíc dopravných nehôd a ukázal, že chodci a cyklisti majú pri zrážke so SUV o 44 % vyššiu pravdepodobnosť smrti. Najviac ohrozené sú pritom deti do 9 rokov, u ktorých riziko stúpa až na 130 %.

Hlavný dôvod je taký, že SUV majú vyšší a širší nárazník, ktorý pri náraze zasahuje hlavu a hrudník, nie nohy. Dospelého človeka bežné auto prevrhne na kapotu, SUV však útočí priamo na životne dôležité orgány.



Autori štúdie tvrdia, že ak by všetky SUV nahradili bežné autá, len v USA by sa ročne zachránilo 680 životov. V Európe, kde SUV tvoria asi 20 % vozidiel, by to znamenalo zníženie úmrtí chodcov o 8 % a detí o 14 %.

Paríž už reagoval – zdražil parkovanie pre ťažšie vozidlá. Podobné kroky zvažujú viaceré európske a americké mestá. Medzi návrhmi sú aj nové bezpečnostné štandardy pre SUV, ktoré by mali lepšie zohľadniť ich riziká pre chodcov.