Podľa Andreja Danka hrozí koalícii rozpad, ak by sa stal Pellegrini prezidentom. V relácii prezradil plány o svojej kandidatúre

SNS podľa Danka o kandidatúre rokovala aj so Štefanom Harabinom.

Podpredseda parlamentu a líder SNS Andrej Danko sa obáva, že ak by sa predseda parlamentu a Hlasu-SD Peter Pellegrini stal prezidentom, vláda sa rozpadne. Nevylúčil však jeho podporu zo strany SNS. Zdôraznil však potrebu stability v koalícii.

Keďže premiér a líder Smeru Robert Fico nechce kandidovať a Pellegrini sa podľa Danka nevie rozhodnúť, hľadal by tretieho kandidáta, ktorý by dokázal poraziť Ivana Korčoka. SNS podľa neho rokovala aj so Štefanom Harabinom. Svoju kandidatúru „v tejto etape“ vylúčil.

Majerský predpokladá, že KDH bude mať vlastného kandidáta na prezidenta. Diskusiu chcú v hnutí ukončiť do konca decembra. Adeptmi sú europoslankyňa Miriam Lexmann a exminister spravodlivosti Viliam Karas.