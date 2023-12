Najväčší zabijak mužov na Slovensku. Ak sa chceš vyhnúť rakovine hrubého čreva, musíš sa vzdať týchto pochúťok

Prevenciou vzniku rakoviny hrubého čreva je najmä životospráva.

Len približne v troch percentách prípadov spôsobí rakovinu hrubého čreva zdedenie génov. Zvyšných 97 % pacientov má toto ochorenie na základe pôsobenia rizikových faktorov. Upozorňuje na to chirurg popradskej nemocnice Tomáš Francisty. Muži pritom tvoria v našom regióne viac ako 60 % pacientov s touto diagnózou. Vo všeobecnosti je rakovina hrubého čreva najčastejším typom rakoviny u mužov na Slovensku.

„Medzi najvýznamnejšie faktory, ktoré zvyšujú riziko ochorenia a ktoré je možné zmeniť, je príjem červeného mäsa, fajčenie, alkohol, konzumácia spracovaných mäsových výrobkov, potravín s vysokým obsahom tuku a z toho vyplývajúca obezita. Naproti tomu zvýšený príjem vlákniny, mliečnych výrobkov a pohybová aktivita znižujú riziko výskytu tohto druhu rakoviny,“ vymenoval Francisty.

Dôležitá je podľa neho prevencia, cieľom skríningu na kolorektálne krvácanie je zachytenie ešte nezhubných polypov alebo včasných štádií rakoviny. Skríning sa na Slovensku vykonáva buď testom na skryté krvácanie do stolice, alebo skríningovou kolonoskopiou.

„Ide o odber malého množstva stolice. V súčasnosti majú pacienti nárok na vykonanie skríningu od 50. do 75. roku raz za dva roky v prípade testu na skryté krvácanie do stolice. Pri kolonoskopii je to raz za desať rokov,“ dodal chirurg.

Slovensko skončilo na druhom mieste vo výskyte rakoviny hrubého čreva

Zo štatistických údajov z roku 2020 vyplýva, že Slovensko bolo po Maďarsku na druhom mieste na svete vo výskyte rakoviny hrubého čreva a na prvom mieste v úmrtnosti. Napríklad v čase hospitalizácie na popradskom chirurgickom oddelení malo až 57 % pacientov lokálne pokročilú rakovinu a nádor prerastal cez stenu čreva alebo mali metastázy v lymfatických uzlinách.

„Životospráva je na prvom mieste, tá je súčasťou primárnej prevencie. Toto je u nás veľmi zanedbávané. Málo ľudí sa tiež zúčastňuje na skríningu pomocou jednoduchého a nebolestivého testu,“ skonštatoval Francisty. Dôležitá je podľa neho najmä osveta a zdravoveda, treba deti učiť, ako sa správne stravovať, zvýšiť denný príjem vlákniny v strave aspoň na 30 gramov a minimalizovať príjem červeného mäsa a spracovaných výrobkov.

„Dôležité je naučiť sa zvládať stres, nekonzumovať alkohol, nefajčiť a znížiť hmotnosť,“ dodáva chirurg. V rámci sekundárnej prevencie by tiež zaviedol povinný skríning.