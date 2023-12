Európska únia otvára dvere Ukrajine. Orbán pri hlasovaní odišiel z miestnosti, od rozhodnutia sa dištancuje

Orbán na videu zverejnenom na Facebooku povedal, že Ukrajina nie je pripravená začať s nimi rokovať o vstupe do bloku.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj privítal rozhodnutie Európskej únie začať prístupové rokovania s Ukrajinou, ku ktorému došlo vo štvrtok na summite lídrov v Bruseli.

„Víťazstvo Ukrajiny. Víťazstvo celej Európy. Víťazstvo, ktoré motivuje, inšpiruje a posilňuje,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X. O rozhodnutí začať prístupové rokovania s Ukrajinou informoval predseda Európskej rady Charles Michel. Lídri EÚ umožnili otvoriť prístupové rozhovory s Moldavskom a Gruzínsku udelili štatút kandidátskej krajiny.

V súvislosti s Bosnou a Hercegovinou budú rokovania otvorené, až keď dosiahne potrebný stupeň plnenia kritérií členstva, spresnil Michel. Vyzval Európsku komisiu, aby do marca predložila správu s cieľom prijať takéto rozhodnutie.

Maďarsko nemení svoj postoj, povedal Orbán

Denník The Guardian s odvolaním sa na diplomatov uviedol, že maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý avizoval veto s súvislosti so začatím prístupových rokovaní s Ukrajinou, odišiel z miestnosti počas rozhodovania. Orbán na videu zverejnenom na Facebooku znovu zopakoval, že Ukrajina nie je pripravená začať s nimi rokovať o vstupe do bloku.

„Maďarsko nemení svoj postoj,“ povedal Orbán a dodal, že ostatných 26 členských štátov trvalo na tom, aby sa začali rokovania s Kyjevom, a preto Maďarsko rozhodlo, že dvadsaťšestka môže ísť vlastnou cestou, zatiaľ čo Maďarsko sa od tohto rozhodnutia dištancuje.