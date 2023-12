V slovenskej obci našli vzácnu časovú schránku. Miesto jej umiestnenia prekvapilo aj skúseného reštaurátora

Časová schránka pochádza z čias panovania rakúskeho cisára Františka Jozefa I., ktorého manželkou bola Alžbeta Bavorská, verejnosti známa ako Sisi.

Pri reštaurovaní sochy sv. Vendelína zo Svätého Antona v okrese Banská Štiavnica objavil reštaurátor Tomáš Lupták časovú schránku obsahujúcu osem kusov medených grajciarov z čias panovania rakúskeho cisára Františka Jozefa I., ktorého manželkou bola Alžbeta Bavorská, verejnosti známa ako Sisi.



„Nie je úplne bežné, aby v takýchto kamenných dielach boli časové schránky. Väčšinou sa to týka oltárnych architektúr alebo veží, kde sa dáva informácia do vrcholových výzdob. V tomto prípade ma to prekvapilo,“ poznamenal Lupták.



Nájdené mince podľa jeho slov potvrdili odhadované obdobie vzniku diela, a to okolo roku 1862. Mince pochádzajú z obdobia habsburskej monarchie ešte pred rakúsko-maďarským vyrovnaním. Dve z nich boli vyrazené vo Viedni, dve v Kráľovskom Belehrade a ostatné v Kremnici.

Zdroj: Obec Svätý Anton

Kombinovaný artefakt

„Časová schránka sa nachádzala na hlavici stĺpa, lebo socha má pilier alebo teda stĺp s hlavicou a pätkou, v tele toho stĺpa je vysekaný reliéf sv. Floriána,“ priblížil Lupták s tým, že tak ide o kombinovaný artefakt.



Keďže sú socha aj stĺp vysekané z andezitového tufu, teda z materiálu, ktorý sa používal väčšinou v interiéroch, obec Svätý Anton sa na základe odporúčania odborníkov rozhodla, že originál sochy po zreštaurovaní vystavia v priestoroch komunitného centra. Na miesto pôvodnej sochy osadia kópiu, ktorú vyrobia z trvácnejšieho materiálu. „Ten stĺp sme sa rozhodli, že ideme osádzať v origináli do exteriéru,“ podotkol Lupták.



Časť mincí chcú podľa jeho slov vrátiť naspäť do časovej schránky stĺpa spolu s mincami zo súčasnosti a zapečatiť ich. Zvyšné mienia ponechať v obci, aby názorne ilustrovali zaujímavý nález. O časovej schránke na webe informovala aj obec Svätý Anton.