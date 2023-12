Žene sa čistou náhodou podaril životný obchod: nenápadnú vázu z bazáru vydražila za závratnú sumu

Jessica si vázu všimla v charitatívnom obchode Goodwill vo Virgínii a už vtedy predpokladala, že by mohla mať oveľa vyššiu hodnotu. Vydražila sa za závratnú sumu.

Američanke Jessice Vincent sa v bazáre podaril výnimočný nákup. Zapáčila sa jej pomaľovaná červeno-zelená sklenená váza v tvare fľaše. Kúpou za 4 doláre (približne 3,60 eura) urobila najlepší obchod svojho života. Nenápadná váza jej priniesla viac ako 100-tisíc dolárov, píše New York Times.

To, že ide o cennosť, ju neprekvapilo. Jessica si vázu všimla v charitatívnom obchode Goodwill vo Virgínii a už vtedy predpokladala, že by mohla mať oveľa vyššiu hodnotu. Zaujalo ju malé „M“ v spodnej časti vázy a tušila, že by mohlo symbolizovať iniciálu talianskeho ostrova Murano, ktorý leží neďaleko Benátok a je preslávený práve sklárskou výrobou.

„Mala som pocit, že by to mohol byť kus za 1 000 alebo 2 000 dolárov, ale netušila som, aký dobrý v skutočnosti je, kým som neurobila trochu viac prieskumu,“ povedala pre New York Times.

Dielo slávneho Carla Scarpu

Svoj úlovok preskúmala na internete a zistila, že by mohlo ísť o dielo slávneho talianskeho architekta a dizajnéra Carla Scarpu. Neváhala a kontaktovala aukčnú sieň Wright. Takmer okamžite sa jej ozval riaditeľ Wright a dohodol sa s ňou na spolupráci.

Skutočne išlo o vázu Carla Scarpu, ktorú odborníci identifikovali ako súčasť série Pennellate z roku 1942. Jej sumu aukčný dom odhadoval na viac ako 27-tisíc dolárov (takmer 24-tisíc eur). Pred pár dňami sa v aukcii predala za 107 100 dolárov.