VIDEO: Reportér prekvapil predavačku nelegálnej pyrotechniky. Nerozumela po česky, tak to skúsil po vietnamsky

Český reportér to skúšal na predavačku po vietnamsky, tá mu ani vtedy nerozumela.

Pri točení reportáže sa Česká televízia vydala na tržnicu Hatě, ktorá je na hranici s Rakúskom. Tam vykonávala Česká obchodná inšpekcia a Úrad pre skúšanie zbraní a streliva kontrolu. Pri nej zistili hneď niekoľko problémov.

Reportér to skúšal po vietnamsky

Jedným zo zistených problémov bol predaj zakázanej pyrotechniky. Človek na držanie výbušnín s najvyšším stupňom F4 potrebuje preukaz, no obchodník, ktorého prichytili, si ho pri predaji nevyžiadal. Výbušniny s týmto stupňom sa zároveň môžu predávať iba v kamenných obchodoch.

Na otázku reportéra Českej televízie Prečo tu predávate nelegálnu pyrotechniku? vietnamská obchodníčka odpovedala, že po česky nerozumie. Reportér bol pripravený a otázku zopakoval znova, tentoraz vo vietnamčine. Predavačka zopakovala, že nerozumie. Táto krátka interakcia rozpútala na internete lavínu komentárov. Mnohí reportéra chválili.

Zakázaná pyrotechnika 💥, neoznačené výbušniny ❌, skladování na dešti – jen zlomek problémů, které odhalila kontrola České obchodní inspekce a Úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva v tržnici Hatě na Znojemsku. 👇 pic.twitter.com/WzT8A0cAXF — Události Brno (@UdalostiBrno) December 29, 2023

Na sociálnej sieti X však reagovali aj ľudia, ktorí vietnamčinu ovládajú. Tvrdili, že mu skutočne nebolo rozumieť. Používateľ Tran Viet Anh na video reagoval komentárom: „Hate to spoil the fun, ale bohužiaľ mu nebolo rozumieť. Počul som ‚tại sao‘ (= prečo), potom ‚predávať ohňostroj‘, ale tóny vedľa ako tá jedľa. Bez kontextu by som mu nerozumel a zvyšku nerozumiem už vôbec. Na tej panej je tiež vidieť, že nerozumie.“ Samotný reportér na kritiku reagoval tým, že sa pokúsi vietnamčinu doučiť.

Ďalšie problémy, ktoré na tržnici kontrola objavila, boli neoznačené výbušniny alebo skladovanie na daždi. Za také prehrešky obchodníkom hrozia pokuty vo výške státisícov až miliónov českých korún. Zabaviť pyrotechniku či zavrieť stánok však inšpekcia nemôže.