V BBC roky špehovala agentka ŠtB z Československa. Viedla tajný život vyše 40 rokov, používala aj špeciálne upravené kabelky

Manažérka spravodajského mediálneho domu pracovala ako komunistická špiónka v kľúčových momentoch studenej vojny. Terézia Javorská, riaditeľka slovenskej sekcie BBC World Service so sídlom v Londýne, poskytovala spracovateľom informácie o zdrojoch novinárov a spôsoboch vysielania spravodajstva o „vývoji v ZSSR“, informuje Daily Mail.

Bezpečnostní experti sa domnievajú, že ide o prvý prípad infiltrácie agenta zahraničnej spravodajskej služby do svetovej spoločnosti od začiatku studenej vojny. Tajná rola Javorskej zahŕňala tajné stretnutia s manipulantmi. Na utajenú komunikáciu využívala špeciálne upravené kabelky na signalizáciu potenciálneho nebezpečenstva, rozprávala v heslách a organizovala stretnutia v divadlách prostredníctvom zakódovaných pohľadníc.

Javorská žila v Spojenom kráľovstve po skončení strednej školy. Vyštudovala spoločenské vedy na Londýnskej univerzite a začala pracovať v slovenskej sekcii BBC. Agent českej ŠtB vyslaný do Londýna ju naverboval po tom, čo sa s ňou v polovici osemdesiatych rokov stretol na kokteilovej párty. „Agentka Vora“ naňho zapôsobila svojou „spôsobilosťou pre konšpiračné správanie“ a „veľmi zaujímavou inteligenciou“.

Jej niekdajší kolegovia, bývalí novinári BBC boli z odhalenia jej pravej identity šokovaní. Pre Mail povedali, že by sa nikdy ani len nepozastavili nad tým, aby ich ambiciózna šéfka, ktorá bývala v obyčajnom byte v Kensingtone so štukovými fasádami, bola špiónkou. Spomenuli si však aj na to, že často oponovala vysielaniu správ, ktoré obsahovali názory kritické voči komunistickému režimu v Československu.

