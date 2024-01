Na Slovensko dorazí prudká zmena počasia. Mrazy vystrieda oteplenie, v niektorých okresoch sa treba mať na pozore (+ mapa)

Nízke teploty sa na Slovensku zmiernia.

Po silných mrazoch sa na Slovensku vo štvrtok mierne oteplí. Meteorológovia očakávajú, že maximálne denné teploty by mali dosahovať 0 až 5 stupňov Celzia. V niektorých regiónoch očakávajú aj sneženie, informuje portál iMeteo.

Studený front na naše územie prinesie oblačnosť. Na snehové zrážky sa musia pripraviť najmä obyvatelia na Kysuciach, Orave a Spiši. Sneh očakávajú aj na severovýchode Slovenska. Padnúť by malo maximálne 5 centimetrov.

Piatok bude chladnejší, cez víkend sa oteplí

Mrazy –20 stupňov Celzia na našom území odborníci nepredpovedajú. V piatok by sa mali teploty pohybovať od –5 do 0 stupňov Celzia. Cez víkend sa však na územie Slovenska dostane teplejší vzduch a mrazy nebudú také silné. Teploty sa budú do konca týždňa pohybovať v intervale od –3 do 4 stupňov Celzia. V budúcom týždni meteorológovia predpovedajú výraznejšie oteplenie.