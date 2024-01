Väčšina Slovákov nechodí na preventívne prehliadky. Tu je prehľad tých, ktoré by mali pravidelne podstupovať

Preventívne prehliadky sú bezplatné a v niektorých prípadoch môžu zachrániť život.

Slováci majú zo zákona nárok na preventívnu prehliadku u všeobecného lekára pre deti a dorast, všeobecného lekára pre dospelých, zubára, gynekológa, urológa a gastroenterológa. Podľa informácií na stránke ministerstva zdravotníctva však preventívnu prehliadku u všeobecného lekára absolvuje len necelých 40 % dospelej populácie.

Všeobecný lekár pre deti a pre dospelých

Ženy aj muži majú nárok na preventívnu prehliadku u všeobecného lekára raz za 2 roky. Darcovia krvi by mali túto prehliadku absolvovať každý rok. Na preventívnej prehliadke podstúpi človek komplexné vyšetrenie.



Deti by mali u obvodného lekára podstúpiť 9 prehliadok do veku 1 roka. Deti od 3 rokov až tínedžeri do 18 rokov by mali navštíviť lekára raz za dva roky. Celistvé pediatrické vyšetrenie zahŕňa aj poradenstvo rodičom.

„Ženský“ a „mužský“ lekár

Návštevu gynekológa by mali ženy od 18 rokov podstúpiť jedenkrát za rok. Súčasťou vyšetrenia je aj skríning rakoviny krčka maternice, ktorý sa týka žien od 23 do 64 rokov. Skríning rakoviny prsníka sa týka žien vo veku 40 až 69 rokov. Počas tehotenstva by mala žena absolvovať preventívnu starostlivosť každý mesiac a po pôrode raz za 6 týždňov.



Urologickú preventívnu prehliadku podstupujú muži nad 50 rokov raz za 3 roky. Muži, ktorým sa v prvostupňovom príbuzenstve vyskytol karcinóm prostaty, by mali absolvovať preventívne prehliadky od 40 rokov raz za 3 roky alebo častejšie.

Preventívna prehliadka u zubného lekára

Poistenci do 18 rokov majú nárok na preventívnu prehliadku u zubára dvakrát ročne a po 18 rokoch raz ročne. Tehotné ženy by mali navštíviť zubára na začiatku 1. a 3. trimestra. Na prehliadke lekár skontroluje chrup, parodont, mäkké tkanivá ústnej dutiny, medzičeľustné vzťahy a vzájomné postavenie zubov. Zubár prehmatá uzliny a pozrie sa aj na hygienické návyky.

Gastroenterologická prehliadka

Gastroenterologická prehliadka sa týka ľudí nad 50 rokov. Test na okultné krvácanie lekár vykonáva raz za 2 roky a kolonoskopické vyšetrenie raz za 10 rokov. Ak má poistenec pozitívnu rodinnú anamnézu karcinómu hrubého čreva a konečníka, mal by prísť na preventívnu prehliadku aj skôr ako vo veku 50 rokov.

