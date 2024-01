Nové detaily o radaroch na Slovensku: pasce na cestných pirátov neprídu tak skoro, ako sme si mysleli

Nový typ radarov mal fungovať na princípe zaznamenávania EČV a času prejdenia vozidla z jedného bodu do druhého.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pravdepodobne zruší a vypíše nanovo projekt, ktorý mal na Slovensko priniesť prvé úsekové radary na meranie rýchlosti. Tie mali pribudnúť už na jar tohto roku.

Ministerstvo vnútra pre Refresher uviedlo, že „projekt Automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky sa nachádza v štádiu interného posudzovania na Ministerstve vnútra SR s predpokladom jeho zrušenia a vypísania nanovo“, čo môže znamenať, že na nové radary si počkáme dlhšie, ako sa pôvodne plánovalo.

Ako budú radary fungovať?

Nový typ radarov mal fungovať na princípe zaznamenávania evidenčného čísla vozidla a času prechodu auta od začiatočného bodu po koncový. Radar by odmeral čas, za ktorý vozidlo prejde meraný úsek, a automaticky mal vypočítať jeho priemernú rýchlosť. Ak by nameraná rýchlosť nekorešpondovala s maximálnou povolenou rýchlosťou v danom úseku, vodičovi by prišla pokuta priamo domov.