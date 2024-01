Vláda plánuje vodičom pridať ďalšiu povinnosť. Týka sa priechodov pre chodcov

Plánujú ju prijať začiatkom budúceho roka.

Vláda plánuje budúci rok schváliť novelu zákona, ktorá vodičom upraví ich povinnosti. Po novom budú musieť zastaviť pred priechodom pre chodcov a nechať prejsť aj ľudí, ktorí sa naň len chystajú vstúpiť, informuje RTVS.

„Chodec však nemôže skočiť pred auto a počítať s tým, že sa nič nestane, znamená to možno skutočnú prednosť,“ upozornil prezident OZ Cyklokoalícia Dan Kollár. „Keď chceme túto zmenu zjednodušiť, tak sa používa výraz absolútna prednosť chodca, ale radšej by sme sa mu vyhli. Tá prednosť nie je absolútna, chodec stále bude mať nejaké svoje povinnosti,“ dodal.

V súčasnosti platí, že vodič je povinný sa približovať k priechodu pre chodcov len takou rýchlosťou, aby bol chodcovi schopný umožniť bezpečný priechod.

Táto zmena by mala zvýšiť bezpečnosť chodcov. Kollár ďalej povedal, že táto úprava vychádza z dohovoru o cestnej premávke, čo je medzinárodná zmluva, ktorej súčasťou je aj Slovensko. „Je to štandardom pravidiel cestnej premávky v celej Európe,“ hovorí Kollár. Dodal, že Slovensko sa v tejto veci doteraz trochu odchyľuje od tohto štandardu. Schválením tejto novely by sa Slovensko zosúladilo so zvyškom európskych krajín.

Novelu plánujú prijať začiatkom budúceho roka.