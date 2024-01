VIDEO: Masívne vlny vody vyrazili dvere a strhli nábytok aj ľudí. Zábery zachytávajú hrôzu z vojenskej základne

Po internete koluje virálne video zachytávajúce masívnu vlnu vody, ktorá v sobotu večer zaplavila americkú vojenskú základňu na ostrove Roi-Namur, ktorý je súčasťou Marshallových ostrovoch.

Armáda vo vyhlásení uviedla, že viaceré oblasti na ostrove sú pod vodou a škody v infraštruktúre ostrova označila za rozsiahle, informuje CNN.

Na videu je zachytený silný náraz vody do priestorov základne. Príval vyvrátil dvere z pántov a začal zmetať ľudí stojacich v priestore. Ďalšia masívna vlna vyvalila okná a strhla so sebou aj nábytok a okolité predmety. Voda v zaplnených miestnostiach ľuďom siahala až po pás.

Whoahhh!!!! 🌊



Roi-Namur Island was struck by several substantial waves on Saturday night. It was NOT a tsunami. The powerful waves, driven by cyclonic surges in the open sea, affected the island located in the northern part of the Kwajalein Atoll in the Marshall Islands.



Video… pic.twitter.com/F1jcbmEx8k