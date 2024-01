Slovenskí pekári a cukrári upozorňujú poslancov. Cena potravín sa môže zvýšiť

Omeškanie schválenia odpustenia odvodov môže zvýšiť ceny potravín

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) upozorňuje, že ak poslanci Národnej rady SR v dohľadnom čase neschvália predĺženie platnosti odvodovej úľavy pre potravinárov, môže to mať vplyv na odbytové ceny. Od nového roka totiž stúpla aj výška minimálnej mzdy, na ktorú sú naviazané príplatky za prácu v noci, cez víkendy a sviatky. Uviedol to Milan Lapšanský, predseda predstavenstva SZPCC.

„Rozumieme, že pôda najvyššieho zákonodarného orgánu Slovenskej republiky je aj miestom politických obštrukcií. Chceme však upozorniť, že výrobcovia potravín i chovatelia hospodárskych zvierat s napätím očakávajú schválenie novely zákona o sociálnom poistení a predĺženie odpustenia odvodov. To je zatiaľ platné len do konca januára. Ak ho budú poslanci NR SR blokovať, môže to mať vplyv na odbytové ceny, pretože náklady na prácu od januára u nás značne vzrástli. So zvýšením minimálnej mzdy totiž stúpli aj príplatky za prácu v noci, cez víkendy a sviatky, ktorá tvorí v prípade pekárov až 80 % pracovnej doby,“ povedal Lapšanský.

Vláda schválila predĺženie odpustenia odvodov už 10. januára

Pripomenul, že predĺženie odpustenia odvodov pre potravinárov a poľnohospodárov do konca júna 2024 schválila vláda už na rokovaní 10. januára 2024. Novela zákona o sociálnom poistení, ktorá rieši odpustenie odvodov pre okruh zamestnávateľov v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore, pritom podľa vládneho návrhu mala nadobudnúť účinnosť už od 1. februára 2024. To sa však vzhľadom na blížiaci sa koniec mesiaca január už zrejme nestihne.

„Náš sektor aktuálne bojuje s veľkým výpadkom zamestnancov a prípadné meškanie podpory situáciu ešte zhorší. Nekonanie NR SR môže spôsobiť obmedzovanie výrobného sortimentu aj frekvencie závozu chleba a pečiva či ďalších základných potravín. Poslanci NR SR sú platení aj z našich daní, a preto by sme ich chceli vyzvať, aby bezodkladne pristúpili ku schváleniu kľúčových zákonov, ktoré ovplyvňujú desiatky tisíc zamestnancov a milióny slovenských spotrebiteľov. Nechceme zvyšovať odbytové ceny, ale ak nás k tomu budú volení predstavitelia tlačiť, budeme musieť spotrebiteľom jasne odkomunikovať, kto je za túto situáciu zodpovedný,“ dodal Lapšanský.

SZPCC má viac ako 520 členov od SZČO až po veľké pekárne vo všetkých regiónoch Slovenska. Členovia zväzu zamestnávajú viac ako 12 200 pracovníkov.