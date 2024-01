Nahá žena behala centrom Brna. Policajtov jej vysvetlenie poriadne prekvapilo

Policajti ženu chytili a zabalili ju do deky, neskôr sa však začala vzpierať.

Po centre Brna behala začiatkom tohto týždňa nahá 32-ročná žena. Mladú obyvateľku mesta bez šiat zbadalo viacero okoloidúcich a jeden z nich incident oznámil na linke 156, informuje český Týdeník Policie.

Na záberoch zverejnených políciou vidno, ako žena prebehla v dopravnej špičke na červenú. Mestská policajná hliadka našla 32-ročnú ženu pri zastávke Körnerova. Keďže sa vonkajšie teploty pohybovali okolo nuly, ihneď ju zabalili do deky.

Policajti ju následne chceli posadiť do auta, no žena sa začala vzpierať, kopať a rozhadzovať rukami, a tak ju museli spútať. Po upokojení policajtom vysvetlila, že v hlave údajne počuje blázna, s ktorým sa musí kamarátiť. Po záchranárskom vyšetrení zdravotníci rozhodli, že bežkyňu prevezú do psychiatrickej liečebne.