FOTO: Opitý vodič v Bratislave poškodil až štyri zaparkované auta. Polícia opísala jeho šialenú jazdu

Muž nafúkal 2,38 promile.

Polícia vzniesla obvinenie voči 25-ročnému vodičovi, ktorý v sobotu 27. januára v noci pod vplyvom alkoholu poškodil v Bratislave viaceré motorové vozidlá. Škodu predbežne vyčíslili na 6 500 eur. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.

„25-ročný Aleksandr P. v sobotu 27. 1. 2024 v čase o 1.53 h viedol motorové vozidlo zn. Škoda po Podunajskej ulici v smere na Estónsku ulicu. Tam narazil do zaparkovaného vozidla na pravej strane zn. Peugeot, následne narazil do ďalšieho zaparkovaného vozidla zn. Škoda, ktoré sa v dôsledku nárazu odrazilo do iného zaparkovaného vozidla zn. VW, ktoré sa taktiež nárazom odrazilo do iného zaparkovaného vozidla zn. Mercedes-Benz,“ píše polícia.

Po sérii nárazov zostal stáť v strede vozovky na Podunajskej ulici. Okoloidúca hliadka dopravnej polície podrobila vodiča dychovej skúške, nafúkal 2,38 promile.

„Muž bol hliadkou obmedzený na osobnej slobode a eskortovaný na príslušné policajné oddelenie, kde bol umiestený do cely policajného zaistenia. V prípade preukázania viny pred súdom hrozí Aleksandrovi P. trest odňatia slobody až na dva roky,“ dodala hovorkyňa.