VIDEO: Tesla sa topila v nórskom fjorde. Motoristov zachránila plávajúca sauna

Dvoch motoristov, ktorí sa vo štvrtok po havárii auta ocitli v mrazivej vode fjordu pri nórskej metropole Oslo, zachránila plávajúca sauna. Informovala o tom nórska polícia. Na videu nakrútenom svedkami nehody vidno elektromobil Tesla čiastočne potopený vo vode a dvoch ľudí na jeho streche.

„Keď auto skončilo vo vode, boli vnútri dvaja ľudia,“ napísala nórska polícia na sociálnej sieti X. „Z vody ich vytiahla plávajúca sauna,“ dodala.

V zátoke Oslofjorden pri nórskom hlavnom meste si možno prenajať niekoľko plávajúcich sáun vrátane motorizovaných. Na videu vidieť, ako sa auto potápa a ľudia z plávajúcej sauny pomáhajú motoristom dostať sa z mrazivej vody.

„Jeden z hostí ku mne pribehol a povedal mi, že vo vode pristálo auto. Naplno som zrýchlil a uháňal smerom k tým ľuďom,“ povedal „kapitán“ plávajúcej sauny Nicholay Nordahl pre nórsky denník VG. „S pomocou dvoch hostí sme ich vytiahli. V saune sa rozohriali,“ dodal.

„Zachránili nám život,“ povedal majiteľ auta pre denník VG. Dodal, že si myslel, že auto je zaparkované, keď stlačil plynový pedál. „Ale auto vyrazilo a spadlo do vody. Bol to strašný pocit,“ vyhlásil. Pomocou odťahovacieho vozidla z vody vytiahli aj utopené auto.

#WATCH 🔴 In #Oslo, a #Tesla rolled into the icy fjord, a floating sauna rescued the driver and passenger 🇳🇴 pic.twitter.com/CT9ACmcDOK