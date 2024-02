Desaťtisícové trestné činy sa budú trestať ako prečin. Takto by mala fungovať novela Ficovej vlády

Nadácia Zastavme korupciu vysvetľuje, ako by mala novela Trestného zákona fungovať v praxi.

Vláda Roberta Fica navrhuje novelu Trestného zákona, ktorá by mali zmeniť tresty pri zločinoch a prečinoch. Nadácia Zastavme korupciu vysvetľuje, ako sa po schválení novely budú jednotlivé situácie trestať.

„Vykradnú vám novostavbu rodinného domu tesne pred dokončením. Vypáčia balkónové dvere a z domu ukradnú kotol, sanitu, radiátory, kuchynské spotrebiče, ako aj náradie a prístroje stavebnej firmy v celkovej hodnote 30 000 eur,“ uvádza nadácia ako príklad. V tomto prípade by po novelizácii zákona páchateľ dostal nula až dva roky odňatia slobody, ale len vtedy, ak ho odhalia do troch rokov. Po tejto lehote bude skutok premlčaný. Pri aktuálnom znení zákona by dostal tri až desať rokov.

Vlámania sa väčšinou podarí vyšetriť s časovým odstupom. Pri vyšetrovaní páchatelia zanechajú odtlačky prstov, ktoré sa uložia a následne sa dajú porovnať s databázou neobjasnených prípadov. K finálnemu vyšetreniu tak často dochádza aj s niekoľkoročným odstupom. V tomto prípade si môže poškodený uplatniť náhradu škody.

„V prípade schválenia novely Trestného zákona bude musieť byť takýto páchateľ krádeže odhalený v lehote do 3 rokov, inak dôjde k zániku trestnosti z dôvodu premlčania trestného stíhania,“ dodala nadácia k novele.