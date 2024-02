Detské gangy z východu Slovenska majú zvrátený bodový systém. Za bitku 60-ročného človeka dostanú 10 bodov, za mladšieho ešte viac

Podľa polície sa spravidla stretávajú vedľa cyklotrasy pri čerpacej stanici blízko centra mesta.

V Spišskej Novej Vsi majú problém s detskými a mládežníckymi gangami. V nočných hodinách totiž napádajú okoloidúcich. Vytvorili si aj vlastné pravidlá, podľa ktorých získavajú určitý počet bodov v závislosti od veku obete, informuje TA3.

Mladí útočníci sa stretávajú spravidla vedľa cyklotrasy pri čerpacej stanici blízko centra mesta. Ľubomír Chroust, náčelník Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi, prezradil, že zatiaľ vedia o dvoch skupinách mladíkov. „Sú od ôsmakov a deviatakov až po stredné školy. Majú novú formu zábavy. Napádajú vo večerných hodinách nevinných ľudí pohybujúcich sa po centre mesta aj po tichších lokalitách,“ dodal. Na ľudí podľa Chrousta útočia najmä zozadu.

Za 60-ročného získajú 10 bodov

Útočníci si vytvorili aj vlastnú hierarchiu, na ktorej vrchole je ten, kto získa najviac bodov. Body si udeľujú na základe veku obete. Ak napríklad napadli 60-ročného človeka, získajú 10 bodov. Ak má 50, dostanú 20 bodov.

Lívia Franková, matka jednej z obetí, prezradila, že už viackrát napadli aj jej syna a dokonca aj manžela. Prvýkrát jej syna útočníci zbili asi pred pol rokom, vtedy mu uštedrili kopanec do hlavy. Chlapcovi sa však podarilo ujsť. Vyčíňanie útočníkov sa tým, bohužiaľ, neskončilo. Pred pár mesiacmi si ho odchytili opäť a dali mu päsťou do tváre.

Po pár dňoch ho však prepadli ešte raz. „V polmetrovej výške ho držal za vlasy, kopal ho do tváre. Privolali sme políciu, šli sme na urgent. Lekár zvážil, že je nevyhnutné cétečko mozgu, chirurgické ošetrenie, očné ošetrenie prípadne neurologické ošetrenie. Dodnes je na péenke a o psychických traumách ani nehovorím,“ opísala Franková pre TA3.

Napokon pred pár dňami napadli aj jej manžela. „Slovne nás atakovali, že aha, to je otec toho, čo si mu zbil syna. My sme zareagovali: Čo, prosím? Kto kričí?“ povedala Franková. Hneď na to udreli dvakrát do tváre jej 50-ročného manžela.

Mestská polícia po útočníkoch v súčasnosti intenzívne pátra. Získané informácie odovzdáva štátnej polícii. Zatiaľ sa na ich zozname nachádza 28 členov mládežníckych gangov.