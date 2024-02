Ministerstvo dôchodcom zdvojnásobí populárny príspevok. Toto sú všetky podrobnosti

Rezort je pripravený hľadať aj ďalšie prostriedky na program, pretože je „medzi seniormi veľmi obľúbený“.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zdvojnásobí sumu určenú na dotáciu na rekondičné pobyty pre seniorov. Z doterajších 50 eur sa príspevok zvýši na 100 eur. Celková alokovaná suma na tieto pobyty je 1,4 milióna eur, môže sa na ne dostať približne 14 000 seniorov. Na štvrtkovej tlačovej besede o tom informoval minister rezortu Erik Tomáš z Hlasu-SD.

Príspevok funguje už 13 rokov

Program funguje od roku 2011, pričom odvtedy sa podľa Tomáša príspevok na pobyty nezvýšil. Ak by daný poplatok neupravili, podľa ministra by doplatok na pobyty bol pre seniorov príliš vysoký. „Sme pripravení hľadať aj ďalšie prostriedky na tento program, pretože je medzi seniormi veľmi obľúbený,“ uviedol. Podľa ministra sa k príspevku môže dostať približne o 1 600 seniorov viac.



Program rekondičných pobytov, ktoré poskytuje ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, má podľa ministra zlepšovať fyzické a duševné zdravie seniorov, predlžovať ich život a podporovať spoločenskú integráciu. Nejde teda o kúpeľné liečby, ktoré na základe diagnózy hradí zdravotná poisťovňa.

Ako sa senior k pobytom dostane

Štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš priblížil, ako sa môže senior k pobytom dostať. Na webových stránkach siete SOREA sú podľa neho vyčlenené tie rekondičné pobyty, ktoré sú takýmto spôsobom dotované.



„Senior sa pozrie, do akej lokality by chcel ísť, a pozrie si hotel, ktorý do odborárskej siete SOREA patrí. V ponuke SOREA v najbližších dňoch nájde osobitnú kapitolu, kde je ponuka rekondičných pobytov, ktoré sú dotované z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. To isté v prípade kúpeľov alebo iných rekreačných zariadení, ktoré sú zazmluvnené prostredníctvom Jednoty dôchodcov Slovenska alebo Konfederácie odborových zväzov,“ dodal Ondruš.

Predseda Jednoty dôchodcov Slovenska Michal Kotian dodal, že ich združenie už pripravilo výber zariadení, do ktorých budú môcť členovia aj nečlenovia Jednoty dôchodcov chodiť. „Tieto poukazy potom už dávajú priamo tie kúpele, ktoré máme vybrané. Zverejníme to spravidla v médiách, aby aj ten, kto nie je členom Jednoty dôchodcov Slovenska, sa mohol k takémuto poukazu dostať,“ uzavrel.