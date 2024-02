Slovák prišiel na policajnú stanicu autom, no bol opitý. Dostal neuveriteľný nápad, hneď ho však odhalili

Polícia Slovákom pripomína, že aj zostatkový alkohol vie byť zradný.

Banskobystrická polícia upozorňuje na prípad 53-ročného muža, ktorý ráno 9. februára prišiel na Obvodné oddelenie policajného zboru v Tornali, aby podal trestné oznámenie, no bol opitý. Policajti to zistili po tom ako muž nasadol do auta, naštartoval a auto sa hýbalo podozrivo pomaly.

Policajti vodiča zastavil v domnienke, že mu prišlo nevoľno. Keď však vykonali dychovú skúšku, vodič nafúkal 0,5 promile. Sám priznal, že prehýril noc a v šoférovaní si nebol istý, tak radšej zvolil pomalú jazdu. Muž prišiel o vodičský preukaz.

Polícia pripomína, že aj zostatkový alkohol vie byť zradný. V ľudskom tele je alkohol prítomný po vypití určitého množstva väčšinou aj na druhý deň.