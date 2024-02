Prezidentka Čaputová oznámila, čo urobí s nomináciou na šéfa SIS. Informovala o detailoch svojho rozhodnutia

Prezidentka nevidí dôvod ponáhľať sa pri rozhodnutí o menovaní šéfa SIS.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová nevidí dôvod ponáhľať sa pri rozhodnutí o menovaní riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Odkaz premiéra Roberta Fica o možnosti zbaviť ju tohto bremena si vysvetľuje ako možné odobratie jej menovacej kompetencie. Myslí si, že takáto zmena zákona by bola v rozpore s Ústavou SR. Vyplýva to z jej štvrtkového vyjadrenia.

Nominácia Pavla Gašpara na funkciu šéfa SIS prezidentku prekvapila. Zdôraznila, že o nej vopred nevedela a musí sa s ňou oboznámiť. „Nečakala som, že to bude práve toto meno. Momentálne sa zaoberám úplne inými úlohami. To, či sú splnené napríklad zákonné alebo ďalšie náležitosti, je vecou podrobnejšej analýzy,“ skonštatovala.

Doplnila, že pri každom menovacom akte posudzuje okrem zákonných podmienok aj predpoklady vyplývajúce z rozhodnutí Ústavného súdu SR. Na otázku, či jej rozhodnutie môže trvať dni alebo mesiace, odpovedala, že všetko je možné.

Čaputová tvrdí, že vláda navrhla kandidáta až po štyroch mesiacoch

Čaputová podotkla, že aj vláda si dopriala pri nominácii do funkcie riaditeľa SIS čas. „Asi to bolo veľké bremeno aj pre samotnú vládu, keďže si dala takmer štyri mesiace na to, kým mi navrhnú nejakého kandidáta,“ skonštatovala. Myslí si, že to súvisí s tým, že SIS je v dobrých, profesionálnych rukách, čo podľa prezidentky skonštatoval aj premiér.

Prípadné odobratie kompetencie menovať riaditeľa SIS by podľa prezidentky vysoko pravdepodobne bolo v kolízii s ústavou. Poukázala na to, že hlava štátu má výlučné menovacie právomoci, pokiaľ ide o vyšších štátnych úradníkov.

Vláda v stredu 14. februára odsúhlasila nomináciu Gašpara na riaditeľa tajnej služby. Riaditeľa SIS na základe návrhu vlády vymenúva prezident.