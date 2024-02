Zo Slovenska sa onedlho vlakom dostaneš do miliónovej metropoly. Vláda plánuje obnoviť významné železničné spojenie

Aktuálne je možné cestovať zo Slovenska len do Mukačeva, ktoré sa nachádza v Zakarpatsku.

Vláda plánuje do konca roka prepojiť vlakovú dopravu medzi Košicami a Kyjevom. Na sprevádzkovanie trasy plánuje využiť širokorozchodnú trať. O jej využití vláda diskutovala na rokovaní v Kamenici nad Cirochou, ktoré sa konalo v januári, informujú o tom Aktuality.sk.

„Vlakom sa dalo na Ukrajinu dostať aj doteraz, no s problémami. Cestujúci museli dvakrát prestupovať alebo čakať 2 až 3 hodiny v Čope, kým prebehol proces preväzovania podvozkov. Cesta trvá v priemere tri hodiny a 40 minút až štyri hodiny a desať minút. Závisí to od toho, ako dlho sa vlak zdrží na hranici. V priemere je to okolo pol hodiny,“ uviedol ešte v júni 2019 Filip Hlubocký, vtedajší predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko.

Minister uvažuje nad viacerými variantami

Nové prepojenie by mohlo prechádzať cez pohraničnú prechodovú stanicu Maťovce, štátna hranica. Minister dopravy Jozef Ráž mladší uvažuje podľa portálu nad viacerými variantami.

„Viem si predstaviť, že oveľa lepšia by bola verzia, že ľudia by prišli z Ukrajiny po širokorozchodnej trati na hraničný bod. Tam by presadli do vagónov úzkorozchodnej a mohli by vystupovať priamo v Košiciach na železničnej stanici,“ povedal Ráž.

Podľa ministra je doprava po širokorozchodnej trati komplikovaná a môžu ju sprevádzať technické problémy. „Osobné vagóny, ale aj lokomotívy by museli spĺňať normy, aby mohli jazdiť po Európskej únii. Proces schválenia môže trvať minimálne rok,“ doplnil minister.