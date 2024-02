Bývalý podpredseda parlamentu vulgárne nadával ľuďom na Facebooku. „Ďalší progresívny j**o,“ napísal jednému používateľovi

Status už medzičasom vymazal.

Bývalý poslanec a podpredseda NR SR Peter Pčolinský poriadne vypenil. Na Facebooku vo svojom príspevku reagoval na debatu medzi novinárom Mariánom Leškom a poslancom Erikom Kaliňákom, ktorá na seba strhla obrovskú pozornosť. Pod jeho statusom sa následne rozbehla pikantná debata, pri ktorej Pčolinský vulgárne nadával v komentároch. Upozornil na to Plus jeden deň.

„Pozrel som si duel medzi mladým Kalim a starým Leškom. Leško trpí tzv. syndrómom pretočeného tachometra. Tvári sa ako výkonné športové auto, no je to stará jazdenka, ktorá nemá hodnotu ani ako veterán, ale len ako kopa šrotu, ktorý si vezú bezdomovci do výkupu, aby mali na dezertné jablčné. Leškovi išli reportáže zo zjazdov komunistickej strany lepšie ako faktografia. Starého psa novým kúskom nenaučíš,“ napísal Pčolinský v príspevku, ktorý už stihol medzičasom vymazať.

Zdroj: FB/Peter Pcolinsky

V komentároch ho potom jeden z používateľov ostro skritizoval a odporučil Pčolinskému, aby s prečítal Leškovu tvorbu, ako napríklad knihu Mečiar a mečiarizmus. „Na to ale pán exposlanec pravdepodobne nemá toľko času, ako na písanie prvosignálnych statusov,“ odkázal mu.

Pčolinský si zrejme neudržal nervy na uzde a vulgárne na neho zareagoval: „Ďalší progresívny j**o, ideš ty von z mojich friendov, pardon, volič OĽaNO.“

Jeho vulgárny slovník ďalej komentoval jeden z používateľov a pobavene napísal, že sa exposlanec uvoľnil. „Už môžem,“ odpovedal so smejúcim sa emoji bývalý predseda parlamentu.