Na niektorých úsekoch idú slovenské vlaky rýchlosťou iba päť km/h. Železničiari organizujú protesty

Na nízku kvalitu železničnej dopravy, zastarané železnice, nedostatok zamestnancov či slabé finančné ohodnotenie upozorňovali desiatky železničiarov na utorkovom verejnom zhromaždení v Košiciach.

Išlo o prvé zo série protestných zhromaždení, ktoré odborári plánujú zorganizovať. Štát vyzvali na zodpovedné zaoberanie sa dopravnou politikou. Ministerstvo dopravy (MD) SR ubezpečuje verejnosť, že robí všetko pre to, aby fungovanie železníc nebolo nijako ohrozené.

Zdroj: TASR/František Iván

Zlyhanie štátu v dopravnej politike

Podľa odborárov je za aktuálnym zlým stavom v železničnom sektore zlyhanie štátu v dopravnej politike a systéme jej financovania. „Žiadame systémové financovanie železničného sektora, lepšie pracovné podmienky, sociálne istoty a v neposlednom rade spravodlivé mzdové ohodnotenie pre všetkých zamestnancov, porovnateľné s ohodnotením železničiarov v Európskej únii,“ odznelo na proteste.

V niektorých úsekoch idú vlaky rýchlosťou päť km/h

Ako uviedol predseda Odborového združenia železničiarov (OZŽ) František Zaparanik, dlhodobo bezvýsledne upozorňujú na situáciu v železničnom sektore. „Slovensko akoby zaspalo, čo sa týka modernizácie, digitalizácie, investovania do budúcnosti,“ povedal s tým, že kým okolité štáty napríklad ovládajú výhybky digitálne, na Slovensku tak musia robiť stále manuálne. Koľajové trate sú podľa jeho slov v žalostnom stave a v niektorých úsekoch vlaky nemôžu ísť pre riziko vykoľajenia rýchlosťou vyššou ako päť km/h.



Upozornil aj na vysoký vek zamestnancov. „Len minulý rok nám odišlo pomaly 1400 železničiarov. Tento rok zase hrozí, že odíde ďalších 1500,“ povedal s tým, že odchod do predčasného dôchodku by mohlo oddialiť výrazné zvýšenie miezd, čím by sa práca v železničnom sektore mohla stať zaujímavejšou aj pre mladých ľudí. Dodal, že v súčasnosti prebieha kolektívne vyjednávanie.

Podľa hovorkyne MD SR Petry Poláčikovej rokovania s odborármi pokračujú tak na úrovni ministerstva, ako aj medzi vedením ŽSR a odborármi. Na zlepšenie železničnej dopravy na Slovensku podľa jej slov robí rezort všetko, čo je v jeho silách.

Verejné zhromaždenia železničiarov by v marci mali pokračovať v Žiline, vo Zvolene aj v Bratislave. Odborári následne zvážia ďalšie kroky.