Šimečka sa vyjadril k spájaniu strán.

Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) chce ísť do parlamentných volieb samostatne a neplánuje sa spájať s inými stranami. Avizoval to líder hnutia a poslanec Národnej rady SR Michal Šimečka v nedeľnej relácii Politika 24 na Joj 24.

Zároveň mieni, že treba zabezpečiť, aby neprepadli hlasy opozičných voličov. Nie je to však podľa neho otázka na PS, ale je to zodpovednosťou strán, ktoré majú v prieskumoch percentá okolo hranice zvoliteľnosti.



„Myslím si, že je to primárne zodpovednosťou politických strán, ktoré sú okolo piatich percent a teda im hrozí, že ich hlasy môžu prepadnúť. Je to primárne ich zodpovednosťou sa o to postarať. My ako PS v tom budeme nápomocní, či už v zákulisí, alebo aj verejne,“ poznamenal.

Šimečka zároveň kritizoval súčasnú vládu. Myslí si, že premiér Robert Fico (Smer-SD) už nie je spôsobilý vládnuť. Vyčítal mu, že nerieši problémy krajiny, ale zaoberá sa len sám sebou. Volal preto po zmene. Lídra PS mrzia osobné útoky predsedu vlády na jeho osobu a jeho rodinu. Označil to za podlé. „Mňa ani moju rodinu to nijakým spôsobom neznepokojí a mňa to neodradí," skonštatoval.



Alternatívou by podľa neho bola vláda strán PS, SaS, KDH a Demokrati. Predpokladá, že s danými partnermi by mohli vytvoriť stabilnú vládu. Obáva sa, že s hnutím Slovensko by to nešlo. „Ja chcem, aby tá alternatíva vydržala. Celé Slovensko má skúsenosť s tým, ako vládol Igor Matovič a ako pôsobil ako člen koalície. Tá skúsenosť mi hovorí, že to nebude stabilné a padne to po mesiaci, dvoch mesiacoch a príde znovu Robert Fico alebo iná vláda,“ dodal.

Diskutovali aj o zahraničnej politike



Šimečka sa vyjadril ku kauze Pfizergate týkajúcej sa nákupu vakcín proti ochoreniu COVID-19 v Európskej únii (EÚ). Reagoval na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, že Európska komisia (EK) pochybila, keď odmietla zverejniť správy medzi jej predsedníčkou Ursulou von der Leyenovou a šéfom spoločnosti Pfizer.

Myslí si, že šéfka EK sa má plne podriadiť súdnemu rozhodnutiu. Mieni, že proces mal byť transparentný a kauza nepomáha dôveryhodnosti EÚ. Zároveň si však podľa neho treba uvedomiť, že mnoho ľudí by na Slovensku zomrelo, ak by EK neobstarala vakcíny pre celú Úniu. Skonštatoval, že rozumným politickým krokom by bolo, keby Leyenová požiadala europarlament o vyslovenie dôvery.

