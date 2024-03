AKTUÁLNE: Obrovská tragédia v Jasnej: Lyžiarka a dieťa do seba narazili, malý chlapec zrážku neprežil

Chlapec bol na výlete s rodinou.

V Jasnej došlo k hrozivej tragédii. Lyžiarka a dieťa do seba narazili na lyžiarskej trati. Dieťa zraneniam podľahlo, informujú noviny.sk.

Obeťou mal byť 10-ročný chlapec z Poľska, ktorý bol na výlete s rodinou. Krátko po príchode záchranárov bol ešte pri vedomí a komunikoval, no následne upadol do bezvedomia. Záchranári sa ho pokúšali oživiť na svahu aj v sanitke, no márne. 39-ročná lyžiarka utrpela zranenia chrbta, ktoré si vyžiadali prevoz do nemocnice.

„Na miesto boli ihneď vyslané všetky dostupné policajné hliadky aj tím posttraumatickej intervenčnej starostlivosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline,“ informovala polícia na sociálnej sieti.