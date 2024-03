Vedcov šokoval ich nový objav. Spozorovali 15-metrového podmorského tvora, ktorého v Atlantiku nikto nevidel už stovky rokov

Veľryby sivé zmizli z Atlantického oceánu ešte v 18. storočí.

Pri americkom pobreží Massachusetts spozorovali neuveriteľne vzácneho tvora. Ide o sivú veľrybu, o ktorej si vedci mysleli, že v Atlantiku vyhynula už pred viac ako 200 rokmi, informuje Pennlive.

Tento významný objav sa podaril tímu leteckého prieskumu New England Aquarium. Zviera spozorovali necelých 50 kilometrov od malého ostrova Nantucket. Cicavec sa opakovane potápal a vynáral, až sa im zdalo, že sa kŕmi.

„Môj mozog sa snažil spracovať to, čo som videla, pretože toto zviera bolo niečo, čo by v týchto vodách skutočne nemalo existovať,“ uviedla výskumná technička Kate Laemmle, ktorá bola v prieskumnom lietadle. „Smiali sme sa, aké divoké a vzrušujúce to bolo - vidieť zviera, ktoré zmizlo z Atlantiku pred stovkami rokov," dodala. Vedci sa domnievajú, že ide o rovnakú veľrybu, akú v decembri spozorovali na Floride.

Veľryby sivé zmizli z Atlantického oceánu ešte v 18. storočí. Vyhnal ich hlavne lov veľrýb. Vedci veria, že sivé veľryby sa v Atlantiku objavujú v dôsledku klimatických zmien. Vyskytujú sa hlavne na severe Tichého oceánu. Od ostatných veľrýb sa odlišujú škvrnitou a bielou kožou. Nemajú ani chrbtovú plutvu. Majú však chrbtový hrb a výrazné hrebene. Môžu dosahovať dĺžku až 15 metrov a hmotnosť 40 ton.