Na dôležitej medzištátnej trase vlakov bude najbližšie dni výluka. Železnice upozorňujú cestujúcich na veľké meškania

Výluka bude trvať 5 dní.

Vlaky v úseku Kúty – Břeclav budú od 16. do 21. marca pre výluku na trati premávať odklonom cez pohraničný priechod Holíč nad Moravou – Hodonín v Českej republike.

Medzištátne vlaky EuroCity (EC) a EuroNight (EN) preto môžu meškať približne 30 až 40 minút. V stredu o tom informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Dominik Drevický.



„Vlaky ZSSK pôjdu odklonom pre výluku, ktorú organizuje manažér železničnej infraštruktúry, Železnice Slovenskej republiky. Rekonštrukčné práce prinesú spoľahlivejšiu a bezpečnejšiu železničnú dopravu, a to vďaka oprave mosta cez rieku Morava,“ vysvetlil Drevický.

Upravené trasy vlakov

Medzištátne vlaky EC/EN do Prahy budú počas výluky premávať odklonom cez Holíč nad Moravou a Hodonín a končiť v stanici Břeclav, kde budú môcť cestujúci prestúpiť na pravidelné vlaky Railjet linky Graz – Praha. Výnimkou je vlak EC s odchodom z Budapešti o 17.30, ktorý pôjde až do Prahy.



Vlaky EC/EN z Prahy pôjdu priamo, bez nutnosti prestupu v stanici Břeclav. Priame vedenie neplatí pre vlak EC z Prahy do Budapešti s odchodom z českej metropoly o 11.44 h, kde bude nutný prestup v Břeclavi do náhradnej súpravy, ktorá bude pokračovať cez Bratislavu do Budapešti.

„Upozorňujeme cestujúcich, aby si pred cestou do/z Prahy pozreli konkrétne obmedzenia súvisiace s ich spojením,“ uviedol Drevický s tým, že obmedzenia si možno pozrieť na webe ZSSK vo výveske.

Pripomenul tiež, že zmeny sa budú týkať vlakov EC/EN liniek z Budapešti cez Bratislavu a Prahu do Hamburgu, Praha – Bratislava – Budapešť a tiež spojení z Budapešti cez Bratislavu do Varšavy a Budapešť – Bratislava – Břeclav.