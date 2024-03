Českí stredoškoláci prišli s unikátnym vesmírnym vynálezom. Postúpili do finále uznávanej svetovej súťaže v USA

Študenti strednej školy z Česka sa dostali do svetového finále súťaže Conrad Challenge, ktorá cieli na projekty s tematikou vesmíru a letectva.

Celkom päť Čechov, ktorí študujú v Brne, Plzni a Ústí nad Orlicí, vymyslelo spôsob, ako obnoviť spojenie so satelitmi, ktoré prestali komunikovať. Ich vynález stojí na laseri, ktorý zasiahne solárny panel družice. Zmenšeninu modelu vyrobili v dielni FabLab v Brne, informuje o tom ČT24.

„Pre to, aby sa satelit chránil, odpoja solárne panely. Po čase sa vybije a pri vybití nastáva jedinečný okamih, keď môžeme zaslať rebootovací signál, opraviť chybu v softvéri a nekomunikujúci satelit uviesť znova do prevádzky,“ cituje ČT24 študenta Simona Klingu.

O tom, či český tím zvíťazí, sa rozhodne v americkom Houstone na konci apríla. Vzhľadom na to, že sa žiaci dostali až do finále, si už teraz môžu vyberať zo štipendií na rôznych prestížnych amerických univerzitách. Súťaž Conrad Challenge je pomenovaná podľa tretieho človeka, ktorý sa dostal na Mesiac, a môžu sa na nej zúčastniť študenti od 13 do 18 rokov.