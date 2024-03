Na Slovensku medveď nikdy nechcel usmrtiť človeka. Envirorezort šíri strach a paniku, tvrdí odborník

Ministerstvo životného prostredia vraj svojimi vyjadreniami rozsieva medzi ľuďmi strach z medveďov.

Na Slovensku doteraz nezaznamenali predačný útok medveďa na človeka. Zhodli sa na tom bývalý šéf Zásahového tímu pre medveďa hnedého Marián Hletko aj ekológ Erik Baláž z iniciatívy My sme les. Vysvetlili, že pri predačnom útoku chce medveď človeka usmrtiť a zožrať. Takéto prípady sú podľa Baláža extrémne vzácne v Amerike.

Hletko upozornil, že v prípade úmrtia Bielorusky v Demänovskej doline zatiaľ nie sú žiadne dôkazy, ktoré by potvrdzovali, že naozaj šlo o predačný útok medveďa. Ako poznamenal, vyjadrenia bez dôkazov sa mu zdajú absolútne „ustrelené“.

„Nemôže politik prísť a povedať, že toto bol predačný útok, a šíriť strach s tým, že teraz si ľudia majú myslieť, že medvede prídu a budú jesť ľudí. Je to absolútny nezmysel,“ podotkol Baláž vo videu na sociálnej sieti. Nepomáha to podľa neho žiadnemu riešeniu.

Aktuálnej situácii podľa Hletka nepomôže šírenie strachu a paniky zo strany vedenia envirorezortu. Apeluje na vzdelávanie ľudí, aby nechodili tam, kam nemajú, ako to bolo v prípade tragédie v Demänovskej doline. „To je podľa mňa základ, kam by komunikácia rezortu mala smerovať, nie šíriť strach a nenávisť k medveďom a ochranárom,“ skonštatoval Hletko. Dodal, že za nedostatočnú považuje aj komunikáciu Štátnej ochrany prírody SR.

Medveď v Liptovskom Mikuláši chcel z mesta ujsť

Na základe videí na sociálnych sieťach Hletko usudzuje, že medveď pohybujúci sa v Liptovskom Mikuláši nebol problémový. Išlo podľa neho o klasického divokého medveďa, ktorý sa nedopatrením či nešťastnou náhodou dostal niekam, kde sám byť nechcel. „To bolo vidieť na jeho reakcii, že sa chcel dostať čím skôr preč,“ podotkol Hletko.

Ministerstvo životného prostredia podľa Hletka pozerá len na to, že medveď bol v meste a treba ho zastreliť, ale nehľadá príčiny, prečo sa tam ocitol. „Tým, že hľadáme príčiny, prečo sa to stalo, vieme predchádzať opakovaniu takejto udalosti,“ myslí si. Hletko zároveň poukázal na to, že medveď, ktorého teraz hľadajú, nie je nijako označený a nemá ani žiadne vonkajšie poznávacie znaky. Obáva sa, že teraz sa rozpútal hon na medveďa, a preto aby upokojili situáciu, zastrelia hocijakého.

Baláž vo videu tvrdí, že nie sú proti odstrelu medveďov. „Chceme, aby tam boli nejaké pravidlá, pretože strieľať medvede niekde v záveroch dolín na nejakých vnadiskách je kontraproduktívne, pretože tie medvede nemusia spôsobovať vôbec žiadne problémy a ešte, naopak, ten postrelený medveď môže niekoho napadnúť,“ povedal.