Harabin do predvolebnej diskusie neprišiel. Matovič sa ostro pustil do moderátorky a obviňoval televíziu

Matovič niekoľkokrát vyhlásil, že televízia zasahuje do predvolebnej kampane.

Predvolebnej diskusie na TV Markíza sa mali dnes zúčastniť prezidentskí kandidáti Igor Matovič a Štefan Harabin. Matovič niekoľko minút meškal, pretože uviazol v kolóne a Harabin na diskusiu nakoniec vôbec neprišiel. Odkázal, že diskutovať príde s iným kandidátom, no nie s Matovičom.

„Prekvapuje ma, že popri Pellegrinim tu máme ďalšieho zbabelca, ktorý sa bojí diskutovať s Matovičom,“ povedal bývalý premiér po príchode do televízie.

Matovič na začiatku diskusie Markízu obvinil, že manipuluje s predvolebnou kampaňou, pretože jeho súperi dostali priestor na diskusiu v hlavnom vysielacom čase, zatiaľ čo on diskutuje o 17.00 h.

Moderátorka Gabriela Kajtárová sa ho snažila zastaviť a vysvetliť mu, že pravidlá televízia určila ešte predtým, kým boli známe volebné percentá. „Niekto v televízii Markíza rozhodol, že Pellegrini má lukratívny čas,“ povedal.

Matovič tvrdí, že média majú nejaké materiály, ktoré by vedeli poškodiť Petrovi Pellegrinimu, no zasahujú do jeho súkromia. Nevie, či ich novinári zverejnia, ale potvrdil, že k ním má prístup aj on. Tvrdí, že ešte nie je isté, či ich zverejní.