Prvý duel kandidátov na prezidenta: Pre Slovákov sú hranice sväté, vyhlásil Korčok. Slováci sú mierumilovní, tvrdí Pellegrini

Prvú debatu najsilnejších kandidátov moderuje Michal Kovačič.

V dlhoočakávanom dueli sa v TV Markíza stretli najsilnejší kandidáti prezidentských volieb Peter Pellegrini a Ivan Korčok. V debate sa počas kampane stretli prvýkrát.

Moderátora Michala Kovačiča zaujímalo, prečo Pellegrini odmietal účasť v predvolebných debatách. Pellergini povedal, že nevidel zmysel, aby sa tí istí kandidáti stretávali vo viacerých diskusiách. Predseda Hlasu-SD Korčokovi odkázal, že by nešiel do diskusie, na ktorú sa predávali lístky.

V dueli rozobrali aj čerstvú tému zrušenia rokovaní Česka so Slovenskom. Hlas-SD obvinil českú vládu z toho, že tento krok urobila v prospech Korčoka. Ten Pellegrinimu povedal, že nič také v jeho prospech česká vláda neurobila. Podľa Korčoka to spravila preto, lebo nesúhlasí s krokmi slovenského vedenia. „Škodíte Slovensku,“ povedal.

Vymenovali by Pavla Gašpara za šéfa SIS?

Kovačič konfrontoval Pellegriniho s videom, v ktorom pred rokom hovoril, že Ukrajine musia pomáhať. Pellegrini tvrdí, že si za tými výrokmi stojí, pretože to bolo pred niekoľkými mesiacmi. Teraz je podľa neho situácia iná a je potrebné zastaviť paľbu. Vyjadril aj jasný postoj k Rusku. „Je jasné, že agresorom je Rusko,“ povedal.

Korčok Pellegriniho obvinil z toho, že iba pekne rozpráva. „Ak je niečo pre Slovenskú republiku sväté, tak sú to hranice. A tieto hranice pošliapava Ruská federácia,“ povedal Korčok a zároveň Pellegriniho upozornil, aby nestrašil Slovákov s tým, že budeme trestaní v prípade, ak vyjadríme na Ukrajinu iný názor ako zvyšok EÚ. Pellegrini si myslí, že Slováci sú v prvom rade mierumilovní.

Kovačič Korčokovi pripomenul, že aj on sa v minulosti fotil s ruským ministrom zahraničia Sergejom Lavrovom, a zaujímalo ho, či môže kritizovať Juraja Blanára za to, že sa s ním pred pár týždňami stretol. Korčok pripomenul, že sa s Lavrovom stretli ešte v čase, keď sa s ním stretával celý svet, a to pred vojnou na Ukrajine.

Kandidáti spomenuli aj tému vymenovania riaditeľa SIS. Ivan Korčok povedal, že v prípade, že sa stane prezidentom, Pavla Gašpara do tejto funkcie nevymenuje. Pellegrini, naopak, povedal, že prezident nemá inú možnosť ako vymenovať šéfa SIS, ktorý splnil zákonné podmienky. Ku Gašparovmu majetku sa odmietol vyjadriť.