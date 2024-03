Erik Tomáš vysvetlil, ako bude stúpať výška minimálnej mzdy. Do troch rokov by sa mala vyšplhať na takmer 1000 eur

Od roku 2026 by mala byť minimálna mzda najmenej 60 % priemernej mzdy.

Minimálna mzda by mala byť v roku 2026 na úrovni najmenej 60 % priemernej mzdy v hospodárstve spred dvoch rokov. V súčasnosti je to 57 %. Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Úprava rokovaní medzi zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov zostane rovnaká ako doteraz. Sociálni partneri tak budú môcť uzavrieť vzájomnú dohodu o minimálnej mzde na ďalší rok do konca júla a následne ju len oznámiť ministerstvu práce. Ak sa nedohodnú, existuje ešte priestor na rokovanie na úrovni tripartity, teda aj so zástupcami štátu, kde je lehota do konca augusta.

„No a pokiaľ ani do konca augusta nedôjde k dohode, tak nastúpi automat a po novom to bude teda tak, že minimálna mzda sa stanoví ako 60 % priemernej mzdy spred dvoch rokov,“ priblížil Tomáš.

Minimálna mzda stúpne približne o 66 eur

Ak príslušnú legislatívu schvália tento rok, nové pravidlá budú platiť od budúceho roka. Novú úroveň minimálny mzdy by tak mali stanoviť prvýkrát v roku 2026. V tomto roku je minimálna mzda na úrovni 750 eur. Budúci rok odhadujú, že bude vo výške 816 eur.

„Od roku 2026, keď už budú použité nové pravidlá, by sa mala minimálna mzda šplhať na úroveň 920 eur. Ku koncu volebného obdobia, v roku 2027 by sa už mala minimálna mzda šplhať k 1000 eurám, mala by dosiahnuť 969 eur,“ vyčíslil Tomáš. Zdôraznil, že na minimálnu mzdu sú naviazané aj nočné a víkendové príplatky za prácu, ktoré budú rásť rovnakým tempom.