Za masovým útokom v Moskve podľa USA nie je Ukrajina. Pri streľbe v obchodnom centre zahynulo najmenej 40 ľudí

Biely dom v piatok vyjadril sústrasť obetiam streľby v koncertnej sále v ruskej metropole Moskva. Ako zároveň uviedol, v tejto chvíli neexistujú indície o možnej úlohe Ukrajiny v súvislosti s týmto útokom.

„V myšlienkach sme s obeťami tejto hroznej streľby,“ povedal reportérom hovorca Rady USA pre národnú bezpečnosť John Kirby, podľa ktorého sú zábery útoku jednoducho strašné a je ťažké sa na ne pozerať.

„V tejto chvíli nič nenasvedčuje tomu, že do streľby bola zapojená Ukrajina alebo Ukrajinci,“ upozornil zároveň Kirby s tým, že v tejto fáze je príliš skoro hovoriť o akejkoľvek spojitosti s Ukrajinou.

Piatková streľba v moskovskej koncertnej sále Crocus City Hall si vyžiadala najmenej 40 mŕtvych, oznámila Federálna bezpečnostná služba (FBS) Ruskej federácie. Gubernátor Moskovskej oblasti Andrej Vorobiov uviedol, že na mieste zasahuje až 70 záchranárskych tímov.

Agentúra Reuters píše, že v sále zaútočili piati muži v maskáčoch vyzbrojení automatickými zbraňami. O piatich bradatých útočníkoch v čiapkach a s batohmi na chrbte informuje aj ruský telegramový kanál Baza.

Hasiči podľa novín Izvestija zachránili zo suterénu budovy 100 ľudí. Svedkovia pre telegramový kanál Mash povedali, že k streľbe došlo paralelne na viacerých miestach budovy, v ktorej sa mal neskôr konať koncert ruskej rockovej skupiny Piknik. Sála mala kapacitu pre 6-tisíc divákov.

Útočníci údajne zapálili niekoľko sedadiel v hľadisku a oheň sa v dôsledku toho rozšíril po budove. Neskôr sa ozvali aj výbuchy a podľa portálu Meduza sa následne zrútila strecha budovy. Zo vzduchu teraz požiar hasia vrtuľníkmi.

