VIDEO: Mladý Rus chce ísť na Ukrajinu zabíjať a mučiť ľudí. Teší ho, že môže beztrestne vraždiť, a láka ho aj ponúkaný plat

Vo videu vymenoval benefity, ktoré mu ponúka armáda za zabíjanie ľudí.

Mladý Rus menom Daniil na videu, ktoré zverejnil projekt Hoaxy a podvody, tvrdí, že by išiel rád bojovať na Ukrajinu. Podmienky sú vraj veľmi lákavé, objasňoval v ankete pre youtubový kanál 1420 by Daniil Orain. Pozdáva sa mu plat 2 000 až 2 600 eur aj možnosť zabíjať a mučiť ľudí bez akýchkoľvek trestnoprávnych následkov.

22-ročný Daniil tvrdí, že by bol hrdý, keby mohol bojovať za svoju vlasť. Mladík podľa videozáznamu tiež verí ruskej propagande, ktorá šíri nepravdu o tom, že Ukrajinu ovládajú nacisti.

„Prvá vec je, že je fakt super slúžiť vlastnej krajine. Druhá vec je to, že môžete pokojne zabíjať ľudí, zatiaľ čo bojujete za svoje Rusko, nikto vám nič neurobí, ani vás nepošlú do väzenia. Ďalšie veľké plus je, že tam môžete loviť tých nacistov,“ povedal vo videu.