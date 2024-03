V americkom meste Baltimore sa zrútil Most Francisa Scotta Keya. Narazila doň nákladná loď. Štvorprúdový most slúžil ako kľúčový článok diaľnice Interstate, informovala CNN.

Článok aktualizujeme.

Baltimore bridge collapsed



The Baltimore bridge in Maryland just collapsed into the water after being hit by a ship. 💔🇺🇸 pic.twitter.com/TalAvG9gQ1