PRIESKUM: Jedna koaličná strana by sa dnes nedostala do parlamentu, prekvapení je viac (+ graf)

Nový prieskum pre Denník N.

Podľa posledného prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N by súčasná koalícia vládu nezložila. Najviac si pohoršila strana Andreja Danka, ktorá by sa do parlamentu neprekrúžkovala.

Strana Smer-SD by podľa prieskumu dostala 21,6 %. Pellegriniho strana by od posledného prieskumu klesla zo 17,1 na 16,3 %. Strana SNS by klesla až k 4,1 %. Teoreticky by ju mohla nahradiť Republika, ktorú by vo voľbách volilo 5 % Slovákov.

Do parlamentu by sa prekrúžkovali všetky súčasné opozičné strany. Problém by malo iba hnutie Slovensko, ktoré by vo voľbách uspelo iba v prípade, že by nekandidovalo ako koalícia.

Progresívne Slovensko by volilo 20,2 % Slovákov. Ďalšie opozičné strany SaS by volilo 6,7 % ľudí a prekrúžkovalo by sa aj KDH so 6,2 %. Hnutie Slovensko by v parlamente chcelo 5,8 % Slovákov.

Neprekrúžkovali by sa Demokrati s 3,8 % ani Aliancia so 4,6 %. Do parlamentu by sa nedostala ani bývalá vládnuca strana Sme rodina, ktorú by volili 3 % Slovákov.